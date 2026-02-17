freenet Aktie
Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain
Am Dienstag tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 0,77 Prozent fester bei 3 682,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 547,540 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,336 Prozent tiefer bei 3 641,73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 654,00 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 686,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 625,67 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 751,10 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 3 476,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, wurde der TecDAX mit 3 874,72 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,60 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 4,49 Prozent auf 27,00 EUR), CANCOM SE (+ 4,44 Prozent auf 23,50 EUR), IONOS (+ 3,28 Prozent auf 23,60 EUR), Infineon (+ 3,16 Prozent auf 44,58 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,64 Prozent auf 124,40 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Ottobock (-4,15 Prozent auf 55,45 EUR), QIAGEN (-3,62 Prozent auf 41,35 EUR), SMA Solar (-3,41 Prozent auf 32,84 EUR), TeamViewer (-2,95 Prozent auf 4,80 EUR) und HENSOLDT (-1,60 Prozent auf 79,90 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 204 001 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 6,59 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
