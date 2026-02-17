Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

So bewegte sich der TecDAX am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Am Dienstag tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 0,77 Prozent fester bei 3 682,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 547,540 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,336 Prozent tiefer bei 3 641,73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 654,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 686,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 625,67 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 751,10 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 3 476,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, wurde der TecDAX mit 3 874,72 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,60 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 4,49 Prozent auf 27,00 EUR), CANCOM SE (+ 4,44 Prozent auf 23,50 EUR), IONOS (+ 3,28 Prozent auf 23,60 EUR), Infineon (+ 3,16 Prozent auf 44,58 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,64 Prozent auf 124,40 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Ottobock (-4,15 Prozent auf 55,45 EUR), QIAGEN (-3,62 Prozent auf 41,35 EUR), SMA Solar (-3,41 Prozent auf 32,84 EUR), TeamViewer (-2,95 Prozent auf 4,80 EUR) und HENSOLDT (-1,60 Prozent auf 79,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 204 001 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 6,59 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

