Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels stärker

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,50 Prozent stärker bei 3 653,51 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 538,700 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,087 Prozent auf 3 632,24 Punkte an der Kurstafel, nach 3 635,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 618,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 658,07 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 820,24 Punkte. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 10.11.2025, einen Wert von 3 496,69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 802,68 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,806 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 6,16 Prozent auf 22,42 EUR), Kontron (+ 5,72 Prozent auf 23,28 EUR), Siltronic (+ 5,42 Prozent auf 56,45 EUR), SMA Solar (+ 5,18 Prozent auf 34,10 EUR) und JENOPTIK (+ 3,79 Prozent auf 27,40 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil IONOS (-8,25 Prozent auf 23,90 EUR), TeamViewer (-6,27 Prozent auf 5,53 EUR), Nordex (-4,27 Prozent auf 32,30 EUR), United Internet (-3,66 Prozent auf 26,88 EUR) und 1&1 (-3,42 Prozent auf 25,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 758 533 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 194,949 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,04 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

