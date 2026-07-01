PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|TecDAX-Performance im Blick
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01.07.2026 17:59:00
Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain
Am Mittwoch tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 1,17 Prozent fester bei 3 898,28 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 512,937 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,512 Prozent höher bei 3 872,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 853,08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 904,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 862,26 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,427 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 4 180,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wurde der TecDAX mit 3 484,26 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 847,03 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,56 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 9,72 Prozent auf 73,40 EUR), Siltronic (+ 7,30 Prozent auf 87,45 EUR), TeamViewer (+ 6,66) Prozent auf 5,24 EUR), Nemetschek SE (+ 6,59 Prozent auf 56,60 EUR) und Ottobock (+ 5,31 Prozent auf 53,50 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Infineon (-4,62 Prozent auf 77,90 EUR), PVA TePla (-4,43 Prozent auf 43,14 EUR), SMA Solar (-3,73 Prozent auf 60,60 EUR), JENOPTIK (-3,28 Prozent auf 45,40 EUR) und AIXTRON SE (-1,94 Prozent auf 51,60 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 583 521 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 159,535 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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