Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

So bewegte sich der TecDAX am dritten Tag der Woche schlussendlich.

Am Mittwoch tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 1,17 Prozent fester bei 3 898,28 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 512,937 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,512 Prozent höher bei 3 872,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 853,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 904,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 862,26 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,427 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 4 180,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wurde der TecDAX mit 3 484,26 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 847,03 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,56 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 9,72 Prozent auf 73,40 EUR), Siltronic (+ 7,30 Prozent auf 87,45 EUR), TeamViewer (+ 6,66) Prozent auf 5,24 EUR), Nemetschek SE (+ 6,59 Prozent auf 56,60 EUR) und Ottobock (+ 5,31 Prozent auf 53,50 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Infineon (-4,62 Prozent auf 77,90 EUR), PVA TePla (-4,43 Prozent auf 43,14 EUR), SMA Solar (-3,73 Prozent auf 60,60 EUR), JENOPTIK (-3,28 Prozent auf 45,40 EUR) und AIXTRON SE (-1,94 Prozent auf 51,60 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 583 521 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 159,535 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at