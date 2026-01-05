Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Mit dem TecDAX ging es am Abend aufwärts.

Am Montag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsende 2,22 Prozent fester bei 3 704,67 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 562,726 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,262 Prozent auf 3 633,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 624,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 705,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 633,35 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, stand der TecDAX bei 3 607,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 3 734,20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Stand von 3 415,10 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 8,18 Prozent auf 82,65 EUR), Siltronic (+ 7,84 Prozent auf 55,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,17 Prozent auf 43,36 EUR), 1&1 (+ 4,82 Prozent auf 26,10 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 4,43 Prozent auf 103,80 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Deutsche Telekom (-1,26 Prozent auf 27,47 EUR), Nagarro SE (-1,13 Prozent auf 74,70 EUR), freenet (-0,54 Prozent auf 29,50 EUR), EVOTEC SE (-0,22 Prozent auf 5,51 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,27 Prozent auf 15,05 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 895 906 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 229,938 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,27 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at