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TecDAX-Kursentwicklung 03.09.2026 17:58:45

Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Am vierten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX gewann im XETRA-Handel schlussendlich 0,46 Prozent auf 4 031,35 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 562,270 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,026 Prozent fester bei 4 013,76 Punkten, nach 4 012,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4 050,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 012,88 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,67 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 03.08.2026, mit 3 952,05 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 185,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 614,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,23 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Bechtle (+ 3,65 Prozent auf 36,96 EUR), TeamViewer (+ 2,30 Prozent auf 6,90 EUR), SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 185,58 EUR), SMA Solar (+ 2,14 Prozent auf 57,35 EUR) und IONOS (+ 1,78 Prozent auf 34,30 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Siltronic (-3,03 Prozent auf 75,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,19 Prozent auf 32,16 EUR), QIAGEN (-1,80 Prozent auf 37,47 EUR), Siemens Healthineers (-1,65 Prozent auf 38,81 EUR) und PVA TePla (-1,07 Prozent auf 29,62 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6 391 432 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212,673 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,44 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Siltronic AG 75,45 -2,33% Siltronic AG
SMA Solar AG 57,10 1,96% SMA Solar AG
TeamViewer 6,95 2,74% TeamViewer
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TecDAX 4 027,43 0,37%

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