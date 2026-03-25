Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus

Der TecDAX bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,59 Prozent stärker bei 3 470,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 513,573 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,824 Prozent stärker bei 3 444,47 Punkten in den Handel, nach 3 416,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 470,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 442,43 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 3,50 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 25.02.2026, einen Wert von 3 749,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 3 586,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wurde der TecDAX mit 3 797,61 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,24 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 6,50 Prozent auf 27,20 EUR), Siltronic (+ 5,29 Prozent auf 58,75 EUR), Nagarro SE (+ 5,26 Prozent auf 46,00 EUR), AIXTRON SE (+ 4,55 Prozent auf 35,14 EUR) und EVOTEC SE (+ 4,05 Prozent auf 4,29 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Deutsche Telekom (-0,49 Prozent auf 32,28 EUR), United Internet (+ 0,65 Prozent auf 27,86 EUR), QIAGEN (+ 0,67 Prozent auf 34,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,71 Prozent auf 36,97 EUR) und Ottobock (+ 0,75 Prozent auf 53,50 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 367 416 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 172,354 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,93 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at