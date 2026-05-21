Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,16 Prozent fester bei 3 967,14 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 543,622 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,131 Prozent auf 3 965,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 960,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 964,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 974,78 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 5,08 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 700,23 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 721,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 887,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,46 Prozent aufwärts. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 2,55 Prozent auf 90,04 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,56 Prozent auf 26,06 EUR), QIAGEN (+ 1,27 Prozent auf 30,29 EUR), EVOTEC SE (+ 1,06 Prozent auf 4,95 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,91 Prozent auf 34,54 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil CANCOM SE (-1,13 Prozent auf 26,35 EUR), Siltronic (-1,07 Prozent auf 88,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,03 Prozent auf 86,50 EUR), JENOPTIK (-1,03 Prozent auf 42,48 EUR) und Nagarro SE (-1,02 Prozent auf 40,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 297 590 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 182,979 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,96 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at