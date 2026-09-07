Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursentwicklung
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07.09.2026 09:28:53
Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus
Am Montag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,02 Prozent fester bei 4 023,61 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564,398 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,121 Prozent auf 4 027,61 Punkte an der Kurstafel, nach 4 022,75 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 016,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 035,38 Punkten lag.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 07.08.2026, wurde der TecDAX mit 4 068,78 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4 074,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 3 628,21 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,02 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 7,45 Prozent auf 39,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,66 Prozent auf 75,05 EUR), SMA Solar (+ 2,91 Prozent auf 58,30 EUR), Infineon (+ 2,74 Prozent auf 58,42 EUR) und JENOPTIK (+ 2,14 Prozent auf 40,98 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-2,53 Prozent auf 231,20 EUR), QIAGEN (-1,86 Prozent auf 36,74 EUR), TeamViewer (-1,53 Prozent auf 6,75 EUR), Bechtle (-1,49 Prozent auf 35,70 EUR) und SAP SE (-1,42 Prozent auf 183,04 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 236 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 214,312 Mrd. Euro den größten Anteil.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|35,48
|-2,69%
|freenet AG
|24,42
|-0,08%
|Infineon AG
|58,63
|3,35%
|JENOPTIK AG
|40,74
|1,95%
|Nordex AG
|41,06
|12,00%
|QIAGEN N.V.
|36,56
|-1,68%
|SAP SE
|182,26
|-1,41%
|Sartorius AG Vz.
|231,30
|-2,86%
|SMA Solar AG
|59,90
|6,11%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|74,90
|3,10%
|TeamViewer
|6,63
|-3,64%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,60
|2,00%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 025,26
|0,06%