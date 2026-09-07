Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Kursentwicklung 07.09.2026 09:28:53

Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus

Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX am Montag erneut ins Plus.

Am Montag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,02 Prozent fester bei 4 023,61 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564,398 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,121 Prozent auf 4 027,61 Punkte an der Kurstafel, nach 4 022,75 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 016,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 035,38 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wurde der TecDAX mit 4 068,78 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4 074,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 3 628,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,02 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 7,45 Prozent auf 39,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,66 Prozent auf 75,05 EUR), SMA Solar (+ 2,91 Prozent auf 58,30 EUR), Infineon (+ 2,74 Prozent auf 58,42 EUR) und JENOPTIK (+ 2,14 Prozent auf 40,98 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-2,53 Prozent auf 231,20 EUR), QIAGEN (-1,86 Prozent auf 36,74 EUR), TeamViewer (-1,53 Prozent auf 6,75 EUR), Bechtle (-1,49 Prozent auf 35,70 EUR) und SAP SE (-1,42 Prozent auf 183,04 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 236 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 214,312 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 35,48 -2,69% Bechtle AG
freenet AG 24,42 -0,08% freenet AG
Infineon AG 58,63 3,35% Infineon AG
JENOPTIK AG 40,74 1,95% JENOPTIK AG
Nordex AG 41,06 12,00% Nordex AG
QIAGEN N.V. 36,56 -1,68% QIAGEN N.V.
SAP SE 182,26 -1,41% SAP SE
Sartorius AG Vz. 231,30 -2,86% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 59,90 6,11% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 74,90 3,10% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,63 -3,64% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,60 2,00% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 025,26 0,06%

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