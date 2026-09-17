HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Kursentwicklung im Fokus
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17.09.2026 09:28:29
Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker
Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,56 Prozent stärker bei 4 006,81 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 562,725 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,278 Prozent auf 3 995,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 984,52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 008,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 995,60 Punkten verzeichnete.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,603 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Stand von 4 093,24 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 3 948,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 574,07 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,55 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 3,10 Prozent auf 61,45 EUR), HENSOLDT (+ 2,08 Prozent auf 79,40 EUR), Sartorius vz (+ 1,36 Prozent auf 245,70 EUR), Drägerwerk (+ 1,23 Prozent auf 115,00 EUR) und QIAGEN (+ 1,22 Prozent auf 37,65 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Infineon (-0,60 Prozent auf 54,67 EUR), PVA TePla (-0,48 Prozent auf 29,32 EUR), Ottobock (-0,18 Prozent auf 54,70 EUR), AIXTRON SE (-0,12 Prozent auf 34,10 EUR) und Kontron (-0,10 Prozent auf 20,40 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 265 848 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 215,928 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|34,13
|1,10%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|114,80
|1,95%
|freenet AG
|25,12
|1,45%
|HENSOLDT
|77,24
|0,16%
|Infineon AG
|54,52
|0,31%
|Kontron
|20,40
|0,69%
|Nemetschek SE
|61,15
|2,51%
|Ottobock
|54,60
|0,37%
|PVA TePla AG
|29,08
|-0,62%
|QIAGEN N.V.
|38,43
|3,15%
|SAP SE
|186,04
|0,02%
|Sartorius AG Vz.
|246,70
|2,24%
|TeamViewer
|6,45
|-0,85%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,18
|-2,46%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 996,35
|0,30%
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