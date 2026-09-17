HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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Kursentwicklung im Fokus 17.09.2026 09:28:29

Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker

Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker

Am vierten Tag der Woche geht es für den TecDAX erneut nach oben.

Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,56 Prozent stärker bei 4 006,81 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 562,725 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,278 Prozent auf 3 995,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 984,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 008,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 995,60 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,603 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Stand von 4 093,24 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 3 948,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 574,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,55 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 3,10 Prozent auf 61,45 EUR), HENSOLDT (+ 2,08 Prozent auf 79,40 EUR), Sartorius vz (+ 1,36 Prozent auf 245,70 EUR), Drägerwerk (+ 1,23 Prozent auf 115,00 EUR) und QIAGEN (+ 1,22 Prozent auf 37,65 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Infineon (-0,60 Prozent auf 54,67 EUR), PVA TePla (-0,48 Prozent auf 29,32 EUR), Ottobock (-0,18 Prozent auf 54,70 EUR), AIXTRON SE (-0,12 Prozent auf 34,10 EUR) und Kontron (-0,10 Prozent auf 20,40 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 265 848 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 215,928 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
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Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 34,13 1,10% AIXTRON SE
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 114,80 1,95% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
freenet AG 25,12 1,45% freenet AG
HENSOLDT 77,24 0,16% HENSOLDT
Infineon AG 54,52 0,31% Infineon AG
Kontron 20,40 0,69% Kontron
Nemetschek SE 61,15 2,51% Nemetschek SE
Ottobock 54,60 0,37% Ottobock
PVA TePla AG 29,08 -0,62% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 38,43 3,15% QIAGEN N.V.
SAP SE 186,04 0,02% SAP SE
Sartorius AG Vz. 246,70 2,24% Sartorius AG Vz.
TeamViewer 6,45 -0,85% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,18 -2,46% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 996,35 0,30%

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