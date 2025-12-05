Porsche Automobil Aktie

Index-Bewegung 05.12.2025 17:58:48

Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im LUS-DAX

Der LUS-DAX entwickelte sich am fünften Tag der Woche positiv.

Letztendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent höher bei 24 054,50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 883,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 131,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Stand von 24 101,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23 648,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der LUS-DAX auf 20 338,00 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,49 Prozent zu. Bei 24 773,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit BMW (+ 3,52 Prozent auf 96,46 EUR), Infineon (+ 2,75 Prozent auf 37,51 EUR), BASF (+ 2,24 Prozent auf 43,73 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,02 Prozent auf 43,51 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,95 Prozent auf 61,60 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen RWE (-1,22 Prozent auf 43,06 EUR), EON SE (-1,06 Prozent auf 15,42 EUR), Bayer (-0,80 Prozent auf 33,31 EUR), Hannover Rück (-0,71 Prozent auf 252,60 EUR) und Rheinmetall (-0,68 Prozent auf 1 529,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 998 030 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 237,965 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,22 erwartet. Im Index verzeichnet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SEmehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SEmehr Analysen

28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.11.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Porsche Automobil Neutral UBS AG
22.10.25 Porsche Automobil Hold Warburg Research
01.10.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
