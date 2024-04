Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im DAX

Der DAX knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,95 Prozent fester bei 18 124,90 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,829 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,064 Prozent auf 17 965,95 Punkte an der Kurstafel, nach 17 954,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 130,79 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 965,95 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 0,212 Prozent nach. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.03.2024, den Wert von 17 965,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, lag der DAX noch bei 16 704,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 703,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,08 Prozent. 18 567,16 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,07 Prozent auf 17,78 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,76 Prozent auf 25,45 EUR), Infineon (+ 1,46 Prozent auf 33,28 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,45 Prozent auf 216,80 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,38 Prozent auf 14,79 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil QIAGEN (+ 0,14 Prozent auf 38,39 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,17 Prozent auf 416,80 EUR), Hannover Rück (+ 0,22 Prozent auf 231,20 EUR), Symrise (+ 0,23 Prozent auf 106,70 EUR) und Porsche (+ 0,34 Prozent auf 95,56 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 681 100 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 199,946 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 3,21 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

