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Marktbericht 16.04.2026 09:29:00

Optimismus in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SDAX

Optimismus in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SDAX

Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent stärker bei 17 840,46 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,918 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,394 Prozent auf 17 893,84 Punkte an der Kurstafel, nach 17 823,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 893,84 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 840,46 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 4,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der SDAX einen Stand von 16 766,25 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 329,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wurde der SDAX auf 15 139,67 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,79 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell MLP SE (+ 3,60 Prozent auf 7,78 EUR), tonies (+ 3,36 Prozent auf 10,16 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,80 Prozent auf 64,35 EUR), Siltronic (+ 1,86 Prozent auf 65,65 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 1,63 Prozent auf 77,90 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-8,62 Prozent auf 1,60 EUR), Stabilus SE (-2,33 Prozent auf 17,60 EUR), Alzchem Group (-1,98 Prozent auf 183,20 EUR), TeamViewer (-1,51 Prozent auf 4,57 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,36 Prozent auf 14,48 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 913 102 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,219 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,72 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,20 0,21% 1&1 AG
Alzchem Group AG 182,80 -1,24% Alzchem Group AG
FRIEDRICH VORWERK 77,10 1,05% FRIEDRICH VORWERK
grenke AG 13,00 -0,15% grenke AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,64 -4,82% Heidelberger Druckmaschinen AG
MLP SE 7,71 3,21% MLP SE
Mutares 25,20 -1,37% Mutares
SCHOTT Pharma 14,60 0,55% SCHOTT Pharma
Siltronic AG 65,45 1,79% Siltronic AG
Stabilus SE 17,50 -2,89% Stabilus SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 64,45 3,70% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,59 -0,39% TeamViewer
tonies 10,10 0,60% tonies

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 845,36 0,12%

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