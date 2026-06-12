Optimismus in London: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen

Mit dem FTSE 100 geht es am Mittag aufwärts.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 1,19 Prozent höher bei 10 426,39 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,935 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,012 Prozent tiefer bei 10 302,68 Punkten in den Handel, nach 10 303,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10 468,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 302,68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,553 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 265,32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, lag der FTSE 100 bei 10 305,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 884,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,78 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell International Consolidated Airlines (+ 6,97 Prozent auf 4,36 GBP), Rolls-Royce (+ 5,14 Prozent auf 13,17 GBP), Antofagasta (+ 4,98 Prozent auf 40,48 GBP), Anglo American (+ 4,89 Prozent auf 39,90 GBP) und Melrose Industries (+ 4,86 Prozent auf 4,70 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen BP (-4,91 Prozent auf 5,19 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,54 Prozent auf 31,60 GBP), Centrica (-1,81 Prozent auf 1,84 GBP), BAE Systems (-1,24 Prozent auf 19,18 GBP) und Sage (-1,17 Prozent auf 7,96 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43 580 194 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 257,445 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,54 erwartet. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,04 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at