Shell Aktie

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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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FTSE 100-Performance 25.09.2026 15:58:49

Optimismus in London: FTSE 100-Anleger greifen nachmittags zu

Optimismus in London: FTSE 100-Anleger greifen nachmittags zu

Aktueller Marktbericht zum FTSE 100.

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,11 Prozent höher bei 10 691,90 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,179 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 679,89 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 679,99 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 666,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 753,35 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,308 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 886,16 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 10 529,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 213,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,44 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Computacenter (+ 3,24 Prozent auf 54,10 GBP), Aberdeen Group (+ 2,49 Prozent auf 2,47 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,34 Prozent auf 144,50 GBP), Smiths (+ 2,25 Prozent auf 28,19 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 2,13 Prozent auf 4,37 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Ithaca Energy (-4,05 Prozent auf 2,84 GBP), BP (-3,22 Prozent auf 5,53 GBP), Bunzl (-1,56 Prozent auf 26,46 GBP), Admiral Group (-1,54 Prozent auf 35,84 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,39 Prozent auf 35,91 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 32 816 615 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 301,616 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

In diesem Jahr hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Aberdeen Group 2,86 1,42% Aberdeen Group
Admiral Group PLC 42,20 -1,49% Admiral Group PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 168,00 1,82% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,60 1,12% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 6,42 -1,53% BP plc (British Petrol)
Bunzl plc 30,96 -1,40% Bunzl plc
Computacenter PLC 63,00 3,28% Computacenter PLC
HSBC Holdings plc 17,62 0,61% HSBC Holdings plc
International Consolidated Airlines S.A. 5,09 1,60% International Consolidated Airlines S.A.
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,24 -4,03% Ithaca Energy PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,27 1,40% Lloyds Banking Group
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,86 -0,33% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Smiths PLC 32,80 1,86% Smiths PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 695,25 0,14%

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