Optimismus in London: FTSE 100 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Am Morgen geht es für den FTSE 100 erneut nach oben.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,46 Prozent höher bei 10 947,44 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,252 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 897,12 Punkten in den Handel, nach 10 897,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10 950,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 882,59 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,97 Prozent nach oben. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 497,12 Punkten. Der FTSE 100 wurde am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, mit 10 378,82 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 132,81 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,01 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 979,60 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell J Sainsbury (+ 5,09 Prozent auf 3,74 GBP), NatWest Group (+ 3,48 Prozent auf 7,08 GBP), IMI (+ 3,23 Prozent auf 30,41 GBP), Anglo American (+ 2,95 Prozent auf 38,36 GBP) und Rentokil Initial (+ 2,56 Prozent auf 3,61 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Melrose Industries (-8,73 Prozent auf 4,34 GBP), IG Group (-6,07 Prozent auf 16,03 GBP), Pearson (-4,33 Prozent auf 12,37 GBP), International Consolidated Airlines (-2,94 Prozent auf 4,26 GBP) und RELX (-1,31 Prozent auf 26,40 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 768 313 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 310,674 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at