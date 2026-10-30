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Kursentwicklung 30.10.2026 09:28:47

Optimismus in London: FTSE 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

Optimismus in London: FTSE 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

FTSE 100-Handel aktuell.

Um 09:11 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,28 Prozent nach oben auf 10 751,80 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,244 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent leichter bei 10 721,51 Punkten, nach 10 722,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10 771,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 715,93 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,569 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 606,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 897,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9 760,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,05 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell BT Group (+ 5,21 Prozent auf 2,24 GBP), AstraZeneca (+ 3,07 Prozent auf 134,52 GBP), Prudential (+ 2,94 Prozent auf 9,31 GBP), Haleon (+ 2,42 Prozent auf 3,25 GBP) und BAT (+ 2,15 Prozent auf 46,13 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Fresnillo (-4,12 Prozent auf 22,60 GBP), Airtel Africa (-3,96 Prozent auf 2,63 GBP), Antofagasta (-3,57 Prozent auf 31,57 GBP), Anglo American (-3,18 Prozent auf 37,42 GBP) und Endeavour Mining (-3,07 Prozent auf 38,26 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 7 257 879 Aktien gehandelt. Mit 274,897 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Barratt Developments PLC 3,88 0,52% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 54,88 0,77% BAT PLC (British American Tobacco)
BT Group plc 2,73 7,37% BT Group plc
Endeavour Mining PLC 44,34 -6,08% Endeavour Mining PLC
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