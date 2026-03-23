Optimismus in London: FTSE 100-Börsianer greifen nachmittags zu

Der FTSE 100 befindet sich am Montagnachmittag im Aufwind.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,56 Prozent höher bei 9 973,56 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,855 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 9 918,48 Punkte an der Kurstafel, nach 9 918,33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 009,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 9 670,46 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 23.02.2026, einen Stand von 10 684,74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, stand der FTSE 100 bei 9 889,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 646,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 0,225 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Croda International (+ 8,18 Prozent auf 27,63 GBP), Entain (+ 8,16 Prozent auf 5,88 GBP), Antofagasta (+ 7,38 Prozent auf 33,75 GBP), Anglo American (+ 6,59 Prozent auf 30,56 GBP) und Smiths (+ 6,23 Prozent auf 22,50 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil BT Group (-4,57 Prozent auf 2,03 GBP), BP (-3,77 Prozent auf 5,41 GBP), BAE Systems (-3,17 Prozent auf 21,79 GBP), Tesco (-2,09 Prozent auf 4,59 GBP) und Haleon (-1,89 Prozent auf 3,69 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 130 544 462 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 248,475 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die 3i-Aktie hat mit 4,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,40 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at