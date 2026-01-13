Legal & General Aktie
Optimismus in London: FTSE 100 klettert am Dienstagmittag
Um 12:08 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,02 Prozent aufwärts auf 10 142,90 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,821 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 140,70 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10 140,70 Punkte).
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 133,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 152,48 Einheiten.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 649,03 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 13.10.2025, mit 9 442,87 Punkten bewertet. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 8 224,19 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Whitbread (+ 4,61 Prozent auf 27,03 GBP), Pershing Square (+ 2,03 Prozent auf 48,18 GBP), Ocado Group (+ 1,91 Prozent auf 2,94 GBP), Barclays (+ 1,66 Prozent auf 4,81 GBP) und Beazley (+ 1,54 Prozent auf 8,23 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Kingfisher (-4,12 Prozent auf 3,12 GBP), Flutter Entertainment (-2,33 Prozent auf 153,10 GBP), Rentokil Initial (-2,15 Prozent auf 4,63 GBP), Intermediate Capital Group (-2,02 Prozent auf 20,34 GBP) und Centrica (-1,65 Prozent auf 1,79 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 19 064 441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 254,432 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,87 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
