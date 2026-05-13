Optimismus in London: FTSE 100 mit Zuschlägen

Der FTSE 100 entwickelt sich am dritten Tag der Woche positiv.

Am Mittwoch verbucht der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 10 304,01 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,948 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,004 Prozent auf 10 264,91 Punkte an der Kurstafel, nach 10 265,32 Punkten am Vortag.

Bei 10 264,91 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 360,45 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0,688 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 582,96 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 13.02.2026, den Stand von 10 446,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 602,92 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,55 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Intertek (+ 6,70 Prozent auf 56,55 GBP), Metlen Energy Metals (+ 4,49 Prozent auf 39,08 EUR), Antofagasta (+ 4,17 Prozent auf 41,19 GBP), Anglo American (+ 4,08 Prozent auf 40,57 GBP) und Rio Tinto (+ 3,31 Prozent auf 81,82 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Flutter Entertainment (-2,39 Prozent auf 71,15 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,16 Prozent auf 70,10 GBP), easyJet (-2,02 Prozent auf 3,53 GBP), Imperial Brands (-1,98 Prozent auf 27,76 GBP) und RELX (-1,75 Prozent auf 24,12 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 760 307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 263,863 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at