Optimismus in London: FTSE 100 mittags in Grün

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 1,78 Prozent stärker bei 10 432,21 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,970 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 249,17 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 249,52 Punkte).

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 441,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 235,36 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 10 353,84 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bei 9 655,53 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.03.2025, den Wert von 8 600,22 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,83 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Pershing Square (+ 7,78 Prozent auf 43,16 GBP), International Consolidated Airlines (+ 5,37 Prozent auf 3,77 GBP), Rolls-Royce (+ 5,33 Prozent auf 13,05 GBP), Barclays (+ 4,79 Prozent auf 4,16 GBP) und Anglo American (+ 4,67 Prozent auf 32,73 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen BP (-2,78 Prozent auf 4,96 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,66 Prozent auf 31,54 GBP), BAE Systems (-0,53 Prozent auf 22,47 GBP), J Sainsbury (-0,42 Prozent auf 3,35 GBP) und Diageo (-0,23 Prozent auf 15,17 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 28 326 974 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 258,865 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die 3i-Aktie hat mit 4,57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at