Der FTSE 100 zeigt am Freitagnachmittag eine positive Tendenz.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,62 Prozent höher bei 10 675,53 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,146 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10 609,16 Punkten in den Handel, nach 10 609,30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 700,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 609,16 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 3,19 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 686,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 792,54 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 27.11.2025, mit 9 693,93 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,28 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Antofagasta (+ 4,01 Prozent auf 26,97 GBP), Glencore (+ 4,00 Prozent auf 4,65 GBP), Fresnillo (+ 3,65 Prozent auf 22,70 GBP), Anglo American (+ 3,58 Prozent auf 33,25 GBP) und Standard Chartered (+ 3,05 Prozent auf 19,43 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Kingfisher (-1,10 Prozent auf 3,78 GBP), Marks Spencer (-1,08 Prozent auf 4,39 GBP), Associated British Foods (-0,88 Prozent auf 20,30 GBP), JD Sports Fashion (-0,86 Prozent auf 0,87 GBP) und Hiscox (-0,81 Prozent auf 19,54 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41 854 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 258,197 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at