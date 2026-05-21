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WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Index-Bewegung
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21.05.2026 12:27:23
Optimismus in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne
Am Donnerstag klettert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,03 Prozent auf 10 435,08 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,955 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 432,54 Punkten in den Handel, nach 10 432,34 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 440,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 375,28 Punkten.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 2,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 498,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 686,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 786,46 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,86 Prozent. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.
Heutige Tops und Flops im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Intermediate Capital Group (+ 3,22 Prozent auf 18,92 GBP), easyJet (+ 2,48 Prozent auf 3,56 GBP), Ocado Group (+ 2,36 Prozent auf 2,04 GBP), 3i (+ 2,34 Prozent auf 22,30 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,00 Prozent auf 14,99 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen ConvaTec (-6,44 Prozent auf 2,00 GBP), Auto Trader Group (-5,86 Prozent auf 4,67 GBP), RS Group (-2,83 Prozent auf 6,71 GBP), BT Group (-2,61 Prozent auf 2,25 GBP) und Sage (-2,07 Prozent auf 8,78 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 22 908 267 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 263,605 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der FTSE 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,45 erwartet. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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