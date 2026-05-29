Optimismus in London: FTSE 100 verbucht mittags Zuschläge

Um 12:09 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,18 Prozent nach oben auf 10 444,37 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,003 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 425,85 Punkten, nach 10 425,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 425,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 462,22 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,203 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 29.04.2026, den Stand von 10 213,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 10 910,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 716,45 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,96 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 13,19 Prozent auf 2,36 GBP), Auto Trader Group (+ 4,19 Prozent auf 4,45 GBP), ConvaTec (+ 2,77 Prozent auf 2,04 GBP), 3i (+ 2,14 Prozent auf 23,16 GBP) und Burberry (+ 2,12 Prozent auf 12,07 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Centrica (-2,27 Prozent auf 1,87 GBP), Pearson (-2,24 Prozent auf 10,98 GBP), BAT (-1,99 Prozent auf 46,13 GBP), SSE (-1,33 Prozent auf 23,73 GBP) und Phoenix Group (-1,21 Prozent auf 7,78 GBP) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 9 692 771 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 278,267 Mrd. Euro den größten Anteil.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die 3i-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at