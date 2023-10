Optimismus in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Aufwind

Um 09:11 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,64 Prozent stärker bei 7 338,23 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,332 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 291,28 Punkte an der Kurstafel, nach 7 291,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 291,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 338,23 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 608,08 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, stand der FTSE 100 bei 7 694,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, bei 7 047,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gab der Index bereits um 2,86 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 047,06 Punkte. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Airtel Africa (+ 3,55 Prozent auf 1,14 GBP), Rightmove (+ 2,73 Prozent auf 4,92 GBP), Smiths (+ 2,48 Prozent auf 16,09 GBP), Ocado Group (+ 2,32 Prozent auf 4,94 GBP) und StJamess Place (+ 2,17 Prozent auf 6,32 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil NatWest Group (-1,87 Prozent auf 1,79 GBP), Entain (-0,31 Prozent auf 9,12 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-0,09 Prozent auf 6,42 GBP), Marks Spencer (0,00 Prozent auf 2,14 GBP) und BP (+ 0,00 Prozent auf 5,31 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 997 995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 203,745 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die NatWest Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

