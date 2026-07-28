Optimismus in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Beim FTSE 100 lassen sich am Dienstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Am Dienstag verbucht der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 10 790,16 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,203 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 781,87 Punkten, nach 10 781,75 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 770,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 806,55 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 10 508,02 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 28.04.2026, einen Stand von 10 332,79 Punkten auf. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 9 081,44 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,43 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Unilever (+ 6,11 Prozent auf 49,10 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 3,42 Prozent auf 108,70 USD), Admiral Group (+ 2,45 Prozent auf 36,78 GBP), Diageo (+ 2,39 Prozent auf 16,29 GBP) und Reckitt Benckiser Group (+ 2,39 Prozent auf 51,46 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Games Workshop Group (-7,07 Prozent auf 187,90 GBP), Barclays (-5,00 Prozent auf 5,04 GBP), Bank of Georgia Group (-1,87 Prozent auf 115,50 GBP), NatWest Group (-1,73 Prozent auf 6,69 GBP) und Kingfisher (-1,64 Prozent auf 2,99 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 11 821 990 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 311,969 Mrd. Euro den größten Anteil.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at