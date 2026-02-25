Optimismus in London: FTSE 100 zum Start fester

So bewegt sich der FTSE 100 am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch gewinnt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,76 Prozent auf 10 761,94 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,110 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 680,65 Punkte an der Kurstafel, nach 10 680,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10 680,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 765,59 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,704 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der FTSE 100 bei 10 143,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 609,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 668,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,15 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 765,59 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell HSBC (+ 4,89 Prozent auf 13,55 GBP), StJamess Place (+ 4,41 Prozent auf 13,15 GBP), Fresnillo (+ 4,32 Prozent auf 42,06 GBP), Antofagasta (+ 3,96 Prozent auf 43,80 GBP) und RELX (+ 3,92 Prozent auf 23,62 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Diageo (-6,07 Prozent auf 17,60 GBP), Haleon (-4,29 Prozent auf 3,88 GBP), ConvaTec (-1,60 Prozent auf 2,47 GBP), Croda International (-1,40 Prozent auf 31,67 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-1,27 Prozent auf 16,32 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 4 221 086 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272,763 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die WPP 2012-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

