FTSE 100

10 806,41
125,82
1,18 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursverlauf 25.02.2026 09:29:25

Optimismus in London: FTSE 100 zum Start fester

Optimismus in London: FTSE 100 zum Start fester

So bewegt sich der FTSE 100 am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch gewinnt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,76 Prozent auf 10 761,94 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,110 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 680,65 Punkte an der Kurstafel, nach 10 680,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10 680,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 765,59 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,704 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der FTSE 100 bei 10 143,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 609,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 668,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,15 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 765,59 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell HSBC (+ 4,89 Prozent auf 13,55 GBP), StJamess Place (+ 4,41 Prozent auf 13,15 GBP), Fresnillo (+ 4,32 Prozent auf 42,06 GBP), Antofagasta (+ 3,96 Prozent auf 43,80 GBP) und RELX (+ 3,92 Prozent auf 23,62 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Diageo (-6,07 Prozent auf 17,60 GBP), Haleon (-4,29 Prozent auf 3,88 GBP), ConvaTec (-1,60 Prozent auf 2,47 GBP), Croda International (-1,40 Prozent auf 31,67 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-1,27 Prozent auf 16,32 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 4 221 086 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272,763 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die WPP 2012-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 806,41 1,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen