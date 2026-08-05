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Kursverlauf 05.08.2026 09:29:14

Optimismus in London: FTSE 100 zum Start fester

Optimismus in London: FTSE 100 zum Start fester

So bewegt sich der FTSE 100 am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch gewinnt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,41 Prozent auf 10 923,91 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,233 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 10 879,00 Punkte an der Kurstafel, nach 10 879,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10 878,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 941,55 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,514 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10 679,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 219,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 142,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,78 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Next (+ 6,83 Prozent auf 158,22 GBP), Fresnillo (+ 4,30 Prozent auf 27,42 GBP), Glencore (+ 3,91 Prozent auf 5,72 GBP), Antofagasta (+ 3,51 Prozent auf 40,69 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 3,48 Prozent auf 49,94 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil HSBC (-2,55 Prozent auf 15,44 GBP), Coca-Cola European Partners (-1,90 Prozent auf 106,13 USD), Auto Trader Group (-1,53 Prozent auf 5,27 GBP), ConvaTec (-1,39 Prozent auf 2,26 GBP) und Segro (-1,17 Prozent auf 9,63 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 3 037 967 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 320,106 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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