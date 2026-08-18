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Kursentwicklung 18.08.2026 15:58:51

Optimismus in London: So bewegt sich der FTSE 100 nachmittags

Optimismus in London: So bewegt sich der FTSE 100 nachmittags

Der FTSE 100 macht aktuell Gewinne.

Am Dienstag klettert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,51 Prozent auf 10 775,05 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,213 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent höher bei 10 720,85 Punkten, nach 10 720,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 701,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 779,85 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 10 600,37 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.05.2026, den Stand von 10 323,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 157,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,28 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Experian (+ 2,93 Prozent auf 28,81 GBP), 3i (+ 2,69 Prozent auf 28,63 GBP), RELX (+ 2,67 Prozent auf 25,36 GBP), Sage (+ 2,63 Prozent auf 10,75 GBP) und BP (+ 2,44 Prozent auf 5,32 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Halma (-2,97 Prozent auf 35,92 GBP), Diploma (-2,04 Prozent auf 72,05 GBP), Land Securities Group (-1,84 Prozent auf 6,92 GBP), Croda International (-1,80 Prozent auf 31,03 GBP) und Babcock International (-1,74 Prozent auf 11,57 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 34 270 879 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 306,773 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 32,83 -0,55% 3i plc
Babcock International 13,39 -1,98% Babcock International
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Croda International PLC Registered Shs 36,42 -1,67% Croda International PLC Registered Shs
Diploma PLC 83,80 -2,61% Diploma PLC
Experian PLC 33,60 3,07% Experian PLC
Halma PLC 41,98 -2,91% Halma PLC
HSBC Holdings plc 17,75 -0,75% HSBC Holdings plc
Land Securities Group 8,08 -1,64% Land Securities Group
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,12 3,58% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Sage PLC 12,50 1,63% Sage PLC

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