Optimismus in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 am Dienstagnachmittag.

Im FTSE 100 geht es im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,08 Prozent aufwärts auf 10 693,52 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,105 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 684,85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 684,74 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 645,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 711,34 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 143,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 534,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 658,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,46 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 745,76 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit ConvaTec (+ 13,13 Prozent auf 2,57 GBP), Croda International (+ 9,45 Prozent auf 32,67 GBP), WPP 2012 (+ 3,11 Prozent auf 2,78 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,24 Prozent auf 16,89 GBP) und Bunzl (+ 2,17 Prozent auf 21,62 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Melrose Industries (-3,61 Prozent auf 6,46 GBP), Rentokil Initial (-3,37 Prozent auf 4,44 GBP), Standard Chartered (-1,79 Prozent auf 17,83 GBP), Rolls-Royce (-1,76 Prozent auf 13,10 GBP) und BAT (-1,72 Prozent auf 45,18 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 59 553 723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 272,108 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Die WPP 2012-Aktie hat mit 4,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

