Optimismus in London: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im FTSE 100

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,21 Prozent höher bei 10 660,45 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,268 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,011 Prozent tiefer bei 10 637,28 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 638,43 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 631,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 672,49 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,643 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 461,95 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 10 879,38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 714,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Bank of Georgia Group (+ 4,05 Prozent auf 126,01 GBP), Fresnillo (+ 3,76 Prozent auf 23,72 GBP), Endeavour Mining (+ 3,32 Prozent auf 36,75 GBP), Antofagasta (+ 2,93 Prozent auf 32,30 GBP) und HSBC (+ 2,67 Prozent auf 12,92 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen BAE Systems (-4,19 Prozent auf 19,88 GBP), Weir Group (-3,73 Prozent auf 25,32 GBP), Coca-Cola European Partners (-3,48 Prozent auf 111,56 USD), Babcock International (-2,26 Prozent auf 10,24 GBP) und Smith Nephew (-1,70 Prozent auf 10,99 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 823 230 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 267,221 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

In diesem Jahr hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at