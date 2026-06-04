Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 1,67 Prozent fester bei 51 533,92 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,796 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,05 Prozent auf 51 220,92 Punkte an der Kurstafel, nach 50 687,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50 986,10 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 588,87 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,729 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 04.05.2026, einen Stand von 48 941,90 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 48 739,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, stand der Dow Jones noch bei 42 427,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,51 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 51 588,87 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 5,01 Prozent auf 395,88 USD), American Express (+ 4,65 Prozent auf 314,55 USD), Goldman Sachs (+ 4,20 Prozent auf 1 084,75 USD), Merck (+ 3,89 Prozent auf 119,16 USD) und Visa (+ 3,21 Prozent auf 322,42 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Verizon (-2,23 Prozent auf 45,61 USD), Home Depot (-1,00 Prozent auf 267,35 EUR), Nike (-0,96 Prozent auf 43,39 USD), Honeywell (-0,74 Prozent auf 221,61 USD) und Coca-Cola (-0,41 Prozent auf 78,44 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 13 555 789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,644 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,06 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at