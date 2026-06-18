Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels steigen

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,67 Prozent auf 30 167,18 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,99 Prozent höher bei 30 261,60 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 670,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 30 284,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30 089,35 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 0,405 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 18.05.2026, einen Stand von 28 994,37 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 24 425,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21 719,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 19,68 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 10,29 Prozent auf 133,56 USD), Arm (+ 7,17 Prozent auf 448,93 USD), ON Semiconductor (+ 6,28 Prozent auf 120,01 USD), Marvell Technology (+ 6,03 Prozent auf 307,00 USD) und Micron Technology (+ 5,94 Prozent auf 1 105,13 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Cognizant (-7,27 Prozent auf 45,27 USD), Axon Enterprise (-3,27 Prozent auf 409,16 USD), Baker Hughes (-2,96 Prozent auf 58,29 USD), PayPal (-2,79 Prozent auf 36,79 EUR) und Diamondback Energy (-2,52 Prozent auf 180,80 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18 667 677 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,44 erwartet. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,92 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at