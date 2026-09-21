Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|NYSE-Handel im Fokus
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21.09.2026 20:03:46
Optimismus in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen
Um 20:02 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1,44 Prozent auf 7 761,03 Punkte an. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 62,386 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,613 Prozent auf 7 697,37 Punkte an der Kurstafel, nach 7 650,50 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 691,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 761,86 Punkten.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 21.08.2026, einen Stand von 7 674,37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, einen Wert von 7 500,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 6 664,36 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Moderna (+ 14,09 Prozent auf 175,75 USD), Intel (+ 12,13 Prozent auf 121,77 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 11,54 Prozent auf 742,58 USD), Akamai (+ 10,97 Prozent auf 115,99 USD) und Everpure A (+ 8,57 Prozent auf 113,06 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil United Parcel Service (-4,60 Prozent auf 94,50 USD), HP (-3,79 Prozent auf 33,10 USD), FedEx (-3,64 Prozent auf 292,59 USD), Union Pacific (-3,15 Prozent auf 270,57 USD) und Under Armour (-3,02 Prozent auf 4,66 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 771 458 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,667 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 14,79 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|First Republic Bank
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|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
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|Intel Corp.
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|Medtronic PLC
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|Meta Platforms (ex Facebook)
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|Moderna Inc
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|13,35%
|NVIDIA Corp.
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|3,77%
|Under Armour Inc When Issued
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|Union Pacific Corp.
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|United Parcel Service Inc. (UPS)
|82,98
|-3,80%
|Western Union Company
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Indizes in diesem Artikel
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