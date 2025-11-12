Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen

Der Dow Jones befindet sich am Mittwochmittag im Aufwind.

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,68 Prozent stärker bei 48 253,02 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,655 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,13 Prozent auf 47 384,51 Punkte an der Kurstafel, nach 47 927,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 48 431,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48 015,79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 2,46 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der Dow Jones mit 45 479,60 Punkten berechnet. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 12.08.2025, mit 44 458,61 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 43 910,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 13,83 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 3,31 Prozent auf 338,30 USD), Goldman Sachs (+ 2,86 Prozent auf 833,48 USD), IBM (+ 2,31 Prozent auf 320,96 USD), Cisco (+ 2,13 Prozent auf 73,24 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,76 Prozent auf 321,17 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Chevron (-2,39 Prozent auf 152,51 USD), Amazon (-1,73 Prozent auf 244,79 USD), Microsoft (-1,56 Prozent auf 500,76 USD), Home Depot (-0,82 Prozent auf 318,95 EUR) und Walmart (-0,26 Prozent auf 103,17 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 14 805 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,176 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,72 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

