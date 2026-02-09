Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen

Der Dow Jones kommt am Montagnachmittag nicht vom Fleck.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,01 Prozent stärker bei 50 122,73 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,710 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 2,16 Prozent auf 49 032,19 Punkte an der Kurstafel, nach 50 115,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 50 219,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49 837,45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 49 504,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der Dow Jones mit 46 987,10 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, einen Wert von 44 303,40 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,60 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 219,40 Punkte. Bei 47 853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3,09 Prozent auf 191,14 USD), Microsoft (+ 2,90 Prozent auf 412,78 USD), Cisco (+ 2,27 Prozent auf 86,75 USD), Goldman Sachs (+ 2,02 Prozent auf 947,50 USD) und Caterpillar (+ 1,53 Prozent auf 737,32 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Merck (-3,76 Prozent auf 117,34 USD), Amgen (-2,46 Prozent auf 374,86 USD), Home Depot (-2,21 Prozent auf 318,60 EUR), 3M (-2,05 Prozent auf 169,11 USD) und Walmart (-2,04 Prozent auf 128,50 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 29 714 665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,799 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,43 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

