Optimismus in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels steigen

Am Dienstagabend wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,04 Prozent höher bei 22 863,68 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,063 Prozent fester bei 22 641,60 Punkten, nach 22 627,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22 528,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 895,48 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 501,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der NASDAQ Composite 22 872,01 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 286,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,60 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 256,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 23,39 Prozent auf 35,08 USD), Sangamo Therapeutics (+ 20,63 Prozent auf 0,47 USD), Ultra Clean (+ 17,18 Prozent auf 71,96 USD), Nissan Motor (+ 14,28 Prozent auf 3,28 USD) und Geron (+ 10,17 Prozent auf 1,95 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Expeditors International of Washington (-7,22 Prozent auf 138,83 USD), inTest (-4,37 Prozent auf 9,20 USD), Steel Dynamics (-2,62 Prozent auf 190,87 USD), Erie Indemnity (-2,56 Prozent auf 257,01 USD) und PetMed Express (-2,43 Prozent auf 2,81 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 42 659 362 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 9,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at