Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Um 20:02 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 1,03 Prozent aufwärts auf 52 152,07 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26,463 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,123 Prozent auf 51 684,75 Punkte an der Kurstafel, nach 51 621,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 681,37 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 196,68 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,747 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 15.09.2026, den Stand von 52 093,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52 658,64 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 15.10.2025, mit 46 253,31 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,79 Prozent aufwärts. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 6,78 Prozent auf 37,70 USD), Home Depot (+ 4,09 Prozent auf 273,55 EUR), UnitedHealth (+ 3,89 Prozent auf 411,01 USD), Sherwin-Williams (+ 3,82 Prozent auf 336,95 USD) und Salesforce (+ 3,77 Prozent auf 244,84 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Cisco (-3,70 Prozent auf 109,44 USD), Caterpillar (-2,73 Prozent auf 728,55 USD), NVIDIA (-1,46 Prozent auf 218,06 USD), Chevron (-1,23 Prozent auf 219,30 USD) und JPMorgan Chase (-0,11 Prozent auf 334,92 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 15 613 535 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,916 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at