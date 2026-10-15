Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Dow Jones-Marktbericht
|
15.10.2026 20:04:17
Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags
Um 20:02 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 1,03 Prozent aufwärts auf 52 152,07 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26,463 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,123 Prozent auf 51 684,75 Punkte an der Kurstafel, nach 51 621,48 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 681,37 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 196,68 Zählern.
Dow Jones-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,747 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 15.09.2026, den Stand von 52 093,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52 658,64 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 15.10.2025, mit 46 253,31 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,79 Prozent aufwärts. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 6,78 Prozent auf 37,70 USD), Home Depot (+ 4,09 Prozent auf 273,55 EUR), UnitedHealth (+ 3,89 Prozent auf 411,01 USD), Sherwin-Williams (+ 3,82 Prozent auf 336,95 USD) und Salesforce (+ 3,77 Prozent auf 244,84 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Cisco (-3,70 Prozent auf 109,44 USD), Caterpillar (-2,73 Prozent auf 728,55 USD), NVIDIA (-1,46 Prozent auf 218,06 USD), Chevron (-1,23 Prozent auf 219,30 USD) und JPMorgan Chase (-0,11 Prozent auf 334,92 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 15 613 535 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,916 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick
Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
15.10.26
|Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
15.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Cisco Inc.
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc.
|649,00
|-1,22%
|Chevron Corp.
|200,30
|2,23%
|Cisco Inc.
|95,51
|-2,30%
|Home Depot
|275,15
|0,40%
|JPMorgan Chase & Co.
|301,45
|0,75%
|Microsoft Corp.
|471,05
|-2,13%
|Nike Inc.
|33,04
|-0,20%
|NVIDIA Corp.
|191,02
|-1,43%
|Salesforce
|214,55
|-2,34%
|Sherwin-Williams Co.
|297,40
|-0,87%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|345,50
|1,41%
|UnitedHealth Inc.
|357,00
|-1,65%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|52 002,41
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.