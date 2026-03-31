Optimismus in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone

Am Dienstag steigt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 2,14 Prozent auf 46 184,62 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17,595 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,148 Prozent auf 45 283,06 Punkte an der Kurstafel, nach 45 216,14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45 480,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 46 318,24 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 48 977,92 Punkten. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, den Stand von 48 063,29 Punkten. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 42 001,76 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,54 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 5,25 Prozent auf 702,47 USD), NVIDIA (+ 4,74 Prozent auf 173,00 USD), Goldman Sachs (+ 4,21 Prozent auf 841,63 USD), Boeing (+ 4,06 Prozent auf 196,90 USD) und Amazon (+ 4,05 Prozent auf 209,09 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-3,04 Prozent auf 204,30 USD), Home Depot (-1,24 Prozent auf 282,20 EUR), Procter Gamble (-0,73 Prozent auf 143,66 USD), Verizon (-0,54 Prozent auf 50,03 USD) und Coca-Cola (-0,30 Prozent auf 76,04 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 27 334 677 Aktien gehandelt. Mit 3,549 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,26 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at