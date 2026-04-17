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Marktbericht 17.04.2026 18:02:00

Optimismus in New York: Dow Jones am Freitagmittag in der Gewinnzone

Optimismus in New York: Dow Jones am Freitagmittag in der Gewinnzone

Der Dow Jones performt am Freitagmittag positiv.

Am Freitag steigt der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 2,21 Prozent auf 49 651,14 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,989 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,043 Prozent auf 48 557,82 Punkte an der Kurstafel, nach 48 578,72 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 788,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 49 667,30 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 4,05 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 17.03.2026, den Stand von 46 993,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 49 359,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 142,23 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,62 Prozent nach oben. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Sherwin-Williams (+ 4,33 Prozent auf 347,76 USD), American Express (+ 3,92 Prozent auf 338,55 USD), Boeing (+ 3,34 Prozent auf 226,20 USD), 3M (+ 3,27 Prozent auf 155,48 USD) und Apple (+ 3,06 Prozent auf 271,46 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Chevron (-3,97 Prozent auf 180,68 USD), Verizon (-0,26 Prozent auf 46,66 USD), Johnson Johnson (+ 0,04 Prozent auf 234,63 USD), Walmart (+ 0,24 Prozent auf 125,12 USD) und IBM (+ 0,36 Prozent auf 251,91 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 18 204 083 Aktien gehandelt. Mit 4,103 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 6,01 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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