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Dow Jones-Marktbericht 17.09.2026 18:01:39

Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag freundlich

Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag freundlich

Das macht der Dow Jones am Donnerstagmittag.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,66 Prozent fester bei 51 804,11 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,944 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,27 Prozent auf 52 115,40 Punkte an der Kurstafel, nach 51 461,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 51 607,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51 935,97 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 1,79 Prozent zurück. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Wert von 53 459,78 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51 492,55 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, stand der Dow Jones bei 46 018,32 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,07 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 2,99 Prozent auf 110,97 USD), NVIDIA (+ 2,47 Prozent auf 219,18 USD), Amazon (+ 2,45 Prozent auf 251,98 USD), Caterpillar (+ 1,99 Prozent auf 798,30 USD) und Merck (+ 1,62 Prozent auf 147,26 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-1,89 Prozent auf 245,80 USD), Boeing (-1,58 Prozent auf 198,77 USD), Honeywell Technologies (-1,04 Prozent auf 205,51 USD), Walmart (-1,03 Prozent auf 106,39 USD) und Walt Disney (-0,86 Prozent auf 106,07 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7 075 836 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,453 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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