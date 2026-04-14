Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,63 Prozent fester bei 48 523,25 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,365 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,04 Prozent auf 47 718,21 Punkte an der Kurstafel, nach 48 218,25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 48 192,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48 553,70 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 46 558,47 Punkte. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 14.01.2026, einen Wert von 49 149,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 40 524,79 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,291 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 4,96 Prozent auf 251,80 USD), NVIDIA (+ 2,87 Prozent auf 194,74 USD), Microsoft (+ 2,64 Prozent auf 394,53 USD), Goldman Sachs (+ 2,28 Prozent auf 911,14 USD) und Nike (+ 1,97 Prozent auf 43,76 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Chevron (-3,35 Prozent auf 185,35 USD), McDonalds (-0,86 Prozent auf 301,90 USD), Verizon (-0,68 Prozent auf 45,11 USD), Travelers (-0,59 Prozent auf 299,52 USD) und JPMorgan Chase (-0,59 Prozent auf 311,84 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 17 098 195 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,897 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at