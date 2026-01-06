Optimismus in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Um 20:02 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,01 Prozent auf 49 473,16 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,077 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 1,02 Prozent schwächer bei 48 475,81 Punkten, nach 48 977,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49 476,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48 923,83 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 47 954,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46 694,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, notierte der Dow Jones bei 42 706,56 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 4,02 Prozent auf 242,43 USD), Salesforce (+ 2,52 Prozent auf 262,72 USD), UnitedHealth (+ 2,40 Prozent auf 350,22 USD), Amgen (+ 2,08 Prozent auf 327,39 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,07 Prozent auf 339,08 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Chevron (-4,50 Prozent auf 156,47 USD), Apple (-1,57 Prozent auf 263,06 USD), Travelers (-0,56 Prozent auf 286,15 USD), Cisco (-0,39 Prozent auf 75,29 USD) und Coca-Cola (-0,09 Prozent auf 67,88 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 21 999 394 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,911 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

