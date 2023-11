Optimismus in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Wie bereits am Vortag richtet sich der Dow Jones auch am Donnerstagmorgen in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,08 Prozent auf 35 017,85 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10,739 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,241 Prozent auf 34 906,72 Punkte an der Kurstafel, nach 34 991,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 34 868,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 35 022,46 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 2,21 Prozent. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 16.10.2023, bei 33 984,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34 765,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 553,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 5,68 Prozent zu Buche. 35 679,13 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Intel (+ 2,98 Prozent auf 41,82 USD), Apple (+ 1,42 Prozent auf 190,69 USD), Travelers (+ 1,22 Prozent auf 171,61 USD), Honeywell (+ 1,17 Prozent auf 191,76 USD) und Microsoft (+ 1,06 Prozent auf 373,59 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Cisco (-11,36 Prozent auf 47,23 USD), Walmart (-6,86 Prozent auf 158,13 USD), Chevron (-2,04 Prozent auf 142,59 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,81 Prozent auf 21,16 USD) und Boeing (-1,26 Prozent auf 206,09 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 3 190 137 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,688 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Walgreens Boots Alliance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,13 Prozent.

Redaktion finanzen.at