Optimismus in New York: Dow Jones beendet den Handel im Plus

Das machte das Börsenbarometer in New York am Mittwoch zum Handelsende.

Am Mittwoch tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,63 Prozent höher bei 49 482,15 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,403 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,705 Prozent schwächer bei 48 827,80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 49 174,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49 206,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 49 517,36 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,110 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 49 098,71 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 25.11.2025, den Wert von 47 112,45 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 43 621,16 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,27 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 3,74 Prozent auf 284,20 USD), IBM (+ 3,58 Prozent auf 237,54 USD), Salesforce (+ 3,41 Prozent auf 191,75 USD), Microsoft (+ 2,98 Prozent auf 400,60 USD) und Goldman Sachs (+ 2,12 Prozent auf 921,38 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Home Depot (-3,72 Prozent auf 317,20 EUR), Sherwin-Williams (-2,05 Prozent auf 357,25 USD), Boeing (-1,30 Prozent auf 230,36 USD), Verizon (-1,26 Prozent auf 49,23 USD) und Merck (-1,19 Prozent auf 122,46 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 52 827 530 Aktien gehandelt. Mit 3,945 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 10,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 5,64 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

