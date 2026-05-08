Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,07 Prozent stärker bei 49 632,22 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,897 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,817 Prozent stärker bei 50 002,39 Punkten, nach 49 596,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 49 830,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49 571,75 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,436 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 47 909,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 50 115,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wies der Dow Jones 41 368,45 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,58 Prozent aufwärts. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 4,01 Prozent auf 95,86 USD), NVIDIA (+ 2,31 Prozent auf 216,39 USD), Boeing (+ 2,09 Prozent auf 235,85 USD), Apple (+ 1,82 Prozent auf 292,67 USD) und UnitedHealth (+ 1,03 Prozent auf 373,56 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-3,79 Prozent auf 179,28 USD), American Express (-1,37 Prozent auf 314,31 USD), JPMorgan Chase (-1,26 Prozent auf 302,41 USD), IBM (-1,09 Prozent auf 228,80 USD) und McDonalds (-1,02 Prozent auf 280,82 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 12 776 436 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,300 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,51 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at