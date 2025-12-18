Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus

Um 16:00 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,66 Prozent auf 48 200,49 Punkte zu. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,819 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,506 Prozent auf 48 128,05 Punkte an der Kurstafel, nach 47 885,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 48 310,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48 034,29 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,811 Prozent zurück. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 18.11.2025, einen Stand von 46 091,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 142,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wurde der Dow Jones mit 42 326,87 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,70 Prozent aufwärts. Bei 48 886,86 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 2,65 Prozent auf 311,55 EUR), Goldman Sachs (+ 1,74 Prozent auf 887,49 USD), Amazon (+ 1,65 Prozent auf 224,91 USD), Caterpillar (+ 1,58 Prozent auf 570,75 USD) und Nike (+ 1,34 Prozent auf 66,57 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen IBM (-1,84 Prozent auf 297,74 USD), UnitedHealth (-1,46 Prozent auf 326,78 USD), Apple (-1,11 Prozent auf 268,82 USD), Procter Gamble (-0,78 Prozent auf 146,66 USD) und Chevron (-0,73 Prozent auf 148,43 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 782 403 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,677 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at