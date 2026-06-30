Optimismus in New York: Dow Jones im Aufwind

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,22 Prozent höher bei 52 298,65 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 23,031 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,360 Prozent auf 51 995,14 Punkte an der Kurstafel, nach 52 182,74 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 033,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52 349,19 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 51 032,46 Punkten auf. Der Dow Jones wurde am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, mit 45 216,14 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 094,77 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 52 655,66 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 2,98 Prozent auf 1 064,01 USD), Apple (+ 2,42 Prozent auf 288,56 USD), NVIDIA (+ 1,64 Prozent auf 198,17 USD), Home Depot (+ 1,18 Prozent auf 307,90 EUR) und Boeing (+ 1,09 Prozent auf 217,04 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Walt Disney (-2,07 Prozent auf 96,59 USD), Salesforce (-1,86 Prozent auf 154,99 USD), Procter Gamble (-1,85 Prozent auf 145,70 USD), Johnson Johnson (-1,14 Prozent auf 255,56 USD) und Nike (-1,08 Prozent auf 41,03 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 9 875 855 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,087 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Salesforce-Aktie präsentiert mit 11,16 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4,23 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Chevron-Aktie an.

Redaktion finanzen.at