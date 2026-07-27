Optimismus in New York: Dow Jones legt am Montagmittag zu

Kaum verändert zeigt sich der Dow Jones am ersten Tag der Woche.

Um 17:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,15 Prozent auf 52 026,78 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 23,929 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,300 Prozent auf 51 791,37 Punkte an der Kurstafel, nach 51 947,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 52 607,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52 003,45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 51 876,11 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 27.04.2026, den Wert von 49 167,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, stand der Dow Jones bei 44 901,92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,53 Prozent aufwärts. Bei 53 289,30 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 6,02 Prozent auf 173,52 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,68 Prozent auf 327,65 USD), 3M (+ 2,64 Prozent auf 177,18 USD), Sherwin-Williams (+ 2,61 Prozent auf 325,81 USD) und Microsoft (+ 2,59 Prozent auf 391,57 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Caterpillar (-5,10 Prozent auf 843,37 USD), NVIDIA (-4,95 Prozent auf 196,60 USD), Chevron (-1,57 Prozent auf 191,73 USD), Goldman Sachs (-1,45 Prozent auf 1 045,88 USD) und Cisco (-0,86 Prozent auf 113,19 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 12 946 106 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,385 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,44 erwartet. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at