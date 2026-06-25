Optimismus in New York: Dow Jones legt letztendlich zu

Der Dow Jones wagte sich zum Handelsschluss nicht aus der Reserve.

Schlussendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 51 920,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,045 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,363 Prozent leichter bei 51 660,75 Punkten in den Handel, nach 51 848,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 655,66 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 857,78 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,709 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 50 579,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, stand der Dow Jones noch bei 46 429,49 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 25.06.2025, den Wert von 42 982,43 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,31 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 52 655,66 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 6,29 Prozent auf 1 057,01 USD), Merck (+ 4,02 Prozent auf 125,45 USD), UnitedHealth (+ 2,40 Prozent auf 415,53 USD), Sherwin-Williams (+ 1,79 Prozent auf 339,08 USD) und Honeywell (+ 1,68 Prozent auf 231,24 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Apple (-6,12 Prozent auf 275,15 USD), Microsoft (-3,46 Prozent auf 352,83 USD), McDonalds (-3,41 Prozent auf 264,54 USD), Amazon (-3,10 Prozent auf 227,01 USD) und Walt Disney (-3,04 Prozent auf 98,05 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 41 095 891 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,263 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,18 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at