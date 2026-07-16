Optimismus in New York: Dow Jones liegt mittags im Plus

Der Dow Jones zeigt sich am Mittag wenig verändert.

Am Donnerstag steht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,20 Prozent im Plus bei 52 766,48 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 24,223 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,103 Prozent auf 52 604,20 Punkte an der Kurstafel, nach 52 658,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 924,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52 610,22 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,171 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 51 999,67 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2026, einen Stand von 48 578,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, stand der Dow Jones bei 44 254,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 9,06 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 3,65 Prozent auf 44,33 USD), UnitedHealth (+ 3,44 Prozent auf 432,90 USD), Merck (+ 3,30 Prozent auf 127,69 USD), Amgen (+ 2,84 Prozent auf 368,49 USD) und McDonalds (+ 2,80 Prozent auf 272,37 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Goldman Sachs (-3,48 Prozent auf 1 111,99 USD), Cisco (-2,93 Prozent auf 108,49 USD), Caterpillar (-2,60 Prozent auf 890,50 USD), NVIDIA (-2,40 Prozent auf 207,39 USD) und Boeing (-0,63 Prozent auf 216,74 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 375 252 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,470 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 3,93 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at